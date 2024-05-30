Ворог максимально використовує усі наявні у нього підрозділи, атакує дронами та балістикою. Про це в етері телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Дивіться також Готуємось до подальшої активності ворога, – Зеленський звернувся до українців

Росія 19 разів штурмувала позиції ЗСУ

Росіяни знову намагаються здійснити ескалацію конфлікту.

На жаль, можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої певні сили для того, щоб вчергове здійснити таку ескалацію,

– сказав Плетенчук.

За середу, 29 травня, російська армія здійснила 19 спроб штурмів, 12 з яких було у декількох населених пунктах на Оріхівському напрямку. Найбільше штурмів припало на район Старомайорського. На лівобережжі було 7 спроб штурмів, один з них був навіть на острів Нестрига. Ще 6 – здійснено на Кринки.

Активізація дій ворога на фронті насамперед пов'язана із підготовкою до Саміту миру у Швейцарії. За словами Плетенчука, для росіян це традиційний інструмент їхньої геополітики.

Що таке Саміт миру Глобальний саміт миру у Швейцарії пройде 15 – 16 червня. Над його підготовкою працює Україна та Швейцарія. Свою участь у Саміті підтвердили уже 90 країн. За словами президента Зеленського, Саміт миру дозволить продемонструвати реальну позицію світу щодо війни в Україні та агресивної політики Росії. Саму ж Росію на Саміт не запрошували. А в Естонії навіть заявили, що бачити її там не хочуть. Там кажуть, що поточна позиція російської влади та її дії жодним чином не відповідають ідеї суверенітету та територіальної цілісності України.

"Перед будь-якими перемовинами, не зважаючи навіть, що їх туди не запрошено, росіяни завжди загострюють максимально ситуацію на фронті для того, щоб посилити свої позиції або показати, наскільки необхідно з ними так само домовлятися", – додав Плетенчук.

Ситуація на Півдні: останні новини