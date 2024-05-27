Під час вчорашнього обстрілу ворог поцілив по аеродрому відразу кількома ракетами. Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Дивіться також Росіяни концентрують удари під Часовим Яром, – Генштаб
Що відомо про наслідки удару
Начальник Запорізької ОВА зазначив, що наразі термінал повністю перебуває у недієздатному стані, оскільки російські загарбники поцілили туди відразу кількома ракетами.
Для всіх запоріжців це велика втрата. Але я можу запевнити, що після деокупації наших земель, після нашої перемоги це буде один з найважливіших об'єктів, які ми відбудуємо,
– розповів він.
За його словами, станом на цю хвилину немає жодної інформації про те, що внаслідок удару хтось постраждав. Федоров наголосив, що в момент атаки аеродром стояв "законсервований".
Тоді на місці перебувало лише декілька охоронців, які на щастя, не отримали жодного поранення. Відомо, що після 24 лютого 2022 року аеропорт не функціонував і чекав своєї змоги розпочати роботу знову.
Детальніше про атаку
- Минулої доби, 26 травня, в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу о 15:30, невдовзі мешканці міста почули вибух. Авіаційна ракета типу Х-59 влучила у термінал Запорізького аеропорту.
- Удар пройшовся з боку злітної смуги, тобто ракета прилетіла з півдня. Влучила у двоповерховий центральний зал. Судячи з ушкоджень, цілком ремонтопридатний термінал. Технічні приміщення термінала не постраждали.
- Відомо, що термінал був новим, побудований у 2019 році. Окупанти, після удару по терміналу, хвалились, що "завдали удар по аеродрому і в результаті пошкодили будівлю, де ЗСУ зберігали боєприпаси".