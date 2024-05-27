Під час вчорашнього обстрілу ворог поцілив по аеродрому відразу кількома ракетами. Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Що відомо про наслідки удару

Начальник Запорізької ОВА зазначив, що наразі термінал повністю перебуває у недієздатному стані, оскільки російські загарбники поцілили туди відразу кількома ракетами.

Для всіх запоріжців це велика втрата. Але я можу запевнити, що після деокупації наших земель, після нашої перемоги це буде один з найважливіших об'єктів, які ми відбудуємо,

– розповів він.

За його словами, станом на цю хвилину немає жодної інформації про те, що внаслідок удару хтось постраждав. Федоров наголосив, що в момент атаки аеродром стояв "законсервований".

Тоді на місці перебувало лише декілька охоронців, які на щастя, не отримали жодного поранення. Відомо, що після 24 лютого 2022 року аеропорт не функціонував і чекав своєї змоги розпочати роботу знову.

Важливо. Небо країни було закрито для цивільної авіації в перший же день повномасштабного вторгнення Росії. Російські загарбники завдали ударів по низці з них, знищуючи інфраструктуру та злітно-посадкові смуги.

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