Во время вчерашнего обстрела враг попал по аэродрому сразу несколькими ракетами. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Что известно о последствиях удара

Начальник Запорожской ОВА отметил, что сейчас терминал полностью находится в недееспособном состоянии, поскольку российские захватчики попали туда сразу несколькими ракетами.

Для всех запорожцев это большая потеря. Но я могу заверить, что после деоккупации наших земель, после нашей победы это будет один из важнейших объектов, которые мы отстроим,

– рассказал он.

По его словам, по состоянию на эту минуту нет никакой информации о том, что в результате удара кто-то пострадал. Федоров отметил, что в момент атаки аэродром стоял "законсервированный".

Тогда на месте находилось лишь несколько охранников, которые к счастью, не получили ни одного ранения. Известно, что после 24 февраля 2022 года аэропорт не функционировал и ждал своей возможности начать работу снова.

Важно. Небо страны было закрыто для гражданской авиации в первый же день полномасштабного вторжения России. Российские захватчики нанесли удары по ряду из них, уничтожая инфраструктуру и взлетно-посадочные полосы.

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