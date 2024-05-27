Во время вчерашнего обстрела враг попал по аэродрому сразу несколькими ракетами. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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Что известно о последствиях удара
Начальник Запорожской ОВА отметил, что сейчас терминал полностью находится в недееспособном состоянии, поскольку российские захватчики попали туда сразу несколькими ракетами.
Для всех запорожцев это большая потеря. Но я могу заверить, что после деоккупации наших земель, после нашей победы это будет один из важнейших объектов, которые мы отстроим,
– рассказал он.
По его словам, по состоянию на эту минуту нет никакой информации о том, что в результате удара кто-то пострадал. Федоров отметил, что в момент атаки аэродром стоял "законсервированный".
Тогда на месте находилось лишь несколько охранников, которые к счастью, не получили ни одного ранения. Известно, что после 24 февраля 2022 года аэропорт не функционировал и ждал своей возможности начать работу снова.
Подробнее об атаке
- За прошедшие сутки, 26 мая, в Запорожье объявили воздушную тревогу в 15:30, вскоре жители города услышали взрыв. Авиационная ракета типа Х-59 попала в терминал Запорожского аэропорта.
- Удар прошелся со стороны взлетной полосы, то есть ракета прилетела с юга. Попала в двухэтажный центральный зал. Судя по повреждениям, вполне ремонтопригодный терминал. Технические помещения терминала не пострадали.
- Известно, что терминал был новым, построен в 2019 году. Оккупанты, после удара по терминалу, хвастались, что "нанесли удар по аэродрому и в результате повредили здание, где ВСУ хранили боеприпасы".