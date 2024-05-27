Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу, что ракета попала в центральный зал аэропорта, технические помещения не пострадали. Между тем россияне радуются, что нанесли удар "по аэродрому".

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Последствия обстрела

За прошедшие сутки, 26 мая, в Запорожье объявили воздушную тревогу в 15:30, вскоре жители города услышали взрыв. Авиационная ракета типа Х-59 попала в терминал Запорожского аэропорта.

Удар прошелся со стороны взлетной полосы, то есть ракета прилетела с юга. Попала в двухэтажный центральный зал. Судя по повреждениям, вполне ремонтопригодный терминал. Технические помещения терминала не пострадали,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Стоит отметить, что терминал был новым, построен в 2019 году.

Последствия обстрела терминала Запорожского аэропорта / Фото Муса Магомедов

Что заявили россияне

Оккупанты, после удара по терминалу, хвастались, что "нанесли удар по аэродрому и в результате повредили здание, где ВСУ хранили боеприпасы".

Если бы там были боеприпасы, то они бы подорвались и разрушили бы терминал. Это называется "абы что написать",

– отметил корреспондент из Запорожья.

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