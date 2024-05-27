Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу, що ракета влучила в центральний зал аеропорту, технічні приміщення не постраждали. Тимчасом росіяни радіють, що завдали удар "по аеродрому".

Дивіться також Росія планує захопити Запорізьку область протягом цього року, – командувач Сухопутних військ

Наслідки обстрілу

Минулої доби, 26 травня, в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу о 15:30, невдовзі мешканці міста почули вибух. Авіаційна ракета типу Х-59 влучила у термінал Запорізького аеропорту.

Удар пройшовся з боку злітної смуги, тобто ракета прилетіла з півдня. Влучила в двоповерховий центральний зал. Судячи з ушкоджень, цілком ремонтопридатний термінал. Технічні приміщення термінала не постраждали,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Варто зазначити, що термінал був новим, побудований у 2019 році.

Наслідки обстрілу терміналу Запорізького аеропорту / Фото Муса Магомедов

Що заявили росіяни

Окупанти, після удару по терміналу, хвалились, що "завдали удар по аеродрому і в результаті пошкодили будівлю, де ЗСУ зберігали боєприпаси".

Якби там були боєприпаси, то вони б підірвались і зруйнували б термінал. Це називається "абищо написати",

– зауважив кореспондент із Запоріжжя.

Останні новини Запоріжжя