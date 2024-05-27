Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу, що ракета влучила в центральний зал аеропорту, технічні приміщення не постраждали. Тимчасом росіяни радіють, що завдали удар "по аеродрому".
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Наслідки обстрілу
Минулої доби, 26 травня, в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу о 15:30, невдовзі мешканці міста почули вибух. Авіаційна ракета типу Х-59 влучила у термінал Запорізького аеропорту.
Удар пройшовся з боку злітної смуги, тобто ракета прилетіла з півдня. Влучила в двоповерховий центральний зал. Судячи з ушкоджень, цілком ремонтопридатний термінал. Технічні приміщення термінала не постраждали,
– розповів кореспондент із Запоріжжя.
Варто зазначити, що термінал був новим, побудований у 2019 році.
Наслідки обстрілу терміналу Запорізького аеропорту / Фото Муса Магомедов
Що заявили росіяни
Окупанти, після удару по терміналу, хвалились, що "завдали удар по аеродрому і в результаті пошкодили будівлю, де ЗСУ зберігали боєприпаси".
Якби там були боєприпаси, то вони б підірвались і зруйнували б термінал. Це називається "абищо написати",
– зауважив кореспондент із Запоріжжя.
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