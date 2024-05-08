На щастя, жодна людина не постраждала. Утім, голова Запорізької ОВА Іван Федоров в етері 24 Каналу повідомив, що унаслідок російського обстрілу пошкоджені десятки житлових домів.

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Про нічний обстріл

За словами голови Запорізької ОВА, у будинках вибиті вікна, знищені балкони та пошкоджені покрівлі. Комунальники намагаються усе швидко полагодити, аби мешканці якомога менше відчували дискомфорт.

Найбільші втрати на сьогодні – це енергетичні об'єкти, які противник, мабуть, уже вп'яте пробує знищити за 2024 рік. На щастя, на цивільних підприємствах, куди влучив ворог, нікого не було. Хоча постраждали автівки. Тож у громадян є великі майнові збитки.

Зверніть увагу! Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними пошкоджено об'єкти в 4 районах міста: 15 житлових будинків та 6 нежитлових; 3 заклади освіти; заклад охорони здоров'я; гараж та автомобілі.

Яка ситуація з енергетикою

Іван Федоров розповів, що військова адміністрація отримала попередження про введення обмежень на споживання електроенергії на території Запорізької області. Вони не будуть торкатися приватних споживачів та фізичних осіб, а винятково промисловості.

В ОВА також звернулися до усіх комунальних підприємств, аби вони усіляко обмежили використання електрики на Запоріжжі.

Усе має працювати, але ощадливо. Аби енергетикам, які героїчно намагаються відновити все після нічних обстрілів, було легше збалансувати енергетичну систему нашої держави,

– наголосив Федоров.

У яких регіонах зафіксовані влучання по енергооб'єктах