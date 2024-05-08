Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти влучили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури.

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Росія обстріляла Запоріжжя

Перший вибух у Запоріжжі пролунав після 4 ранку. Згодом у місті впродовж години лунала ще низка вибухів.

Пізніше Іван Федоров розповів про наслідки обстрілу у своєму телеграм-каналі.

Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих,

– написав Федоров.

Секретарка міської ради Регіна Харченко також повідомила, що росіяни поцілили по обʼєкту енергетики.

Вранці Запоріжжя зазнало ворожого удару. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Також окупанти поцілили по енергетичному обʼєкту,

– написала Харченко.

Вона додала, що всі підрозділи Запорізької міської ради на місцях і працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Зазначимо, що цієї ночі російська армія масовано обстріляла Україну. Масштабна повітряна тривога лунала двічі.

Росія влучила в енергетичні об'єкти в 6 регіонах