К счастью, ни один человек не пострадал. Впрочем, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире 24 Канала сообщил, что в результате российского обстрела повреждены десятки жилых домов.

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О ночном обстреле

По словам председателя Запорожской ОВА, в домах выбиты окна, уничтожены балконы и повреждены кровли. Коммунальщики пытаются все быстро починить, чтобы жители как можно меньше чувствовали дискомфорт.

Наибольшие потери на сегодня – это энергетические объекты, которые противник, видимо, уже пятый раз пытается уничтожить за 2024 год. К счастью, на гражданских предприятиях, куда попал враг, никого не было. Хотя пострадали машины. Поэтому у граждан есть большие имущественные убытки.

Обратите внимание! В результате ракетной атаки, которой сегодня подверглось Запорожье, по предварительным данным повреждены объекты в 4 районах города: 15 жилых домов и 6 нежилых; 3 учебных заведения; учреждение здравоохранения; гараж и автомобили.

Какова ситуация с энергетикой

Иван Федоров рассказал, что военная администрация получила предупреждение о введении ограничений на потребление электроэнергии на территории Запорожской области. Они не будут касаться частных потребителей и физических лиц, а исключительно промышленности.

В ОВА также обратились ко всем коммунальным предприятиям, чтобы они всячески ограничили использование электричества в Запорожье.

Все должно работать, но экономно. Чтобы энергетикам, которые героически пытаются восстановить все после ночных обстрелов, было легче сбалансировать энергетическую систему нашего государства,

– подчеркнул Федоров.

В каких регионах зафиксированы попадания по энергообъектам