К счастью, ни один человек не пострадал. Впрочем, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире 24 Канала сообщил, что в результате российского обстрела повреждены десятки жилых домов.
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О ночном обстреле
По словам председателя Запорожской ОВА, в домах выбиты окна, уничтожены балконы и повреждены кровли. Коммунальщики пытаются все быстро починить, чтобы жители как можно меньше чувствовали дискомфорт.
Наибольшие потери на сегодня – это энергетические объекты, которые противник, видимо, уже пятый раз пытается уничтожить за 2024 год. К счастью, на гражданских предприятиях, куда попал враг, никого не было. Хотя пострадали машины. Поэтому у граждан есть большие имущественные убытки.
Какова ситуация с энергетикой
Иван Федоров рассказал, что военная администрация получила предупреждение о введении ограничений на потребление электроэнергии на территории Запорожской области. Они не будут касаться частных потребителей и физических лиц, а исключительно промышленности.
В ОВА также обратились ко всем коммунальным предприятиям, чтобы они всячески ограничили использование электричества в Запорожье.
Все должно работать, но экономно. Чтобы энергетикам, которые героически пытаются восстановить все после ночных обстрелов, было легче сбалансировать энергетическую систему нашего государства,
– подчеркнул Федоров.
В каких регионах зафиксированы попадания по энергообъектам
- В Минэнерго сообщили, что Россия обстреляла объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах, а именно: в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук призвала украинцев ответственно относиться к потреблению. Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко тоже обратился к украинцам с призывом экономить электроэнергию в пиковые часы – с 19 до 22. По его мнению, это нужно делать ежедневно в течение 2024 года, чтобы это стало привычкой. электроэнергии.
- Ранее председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о атаке на энергоструктуру Полтавщины. По его словам, несмотря на удачную работу ПВО, не удалось избежать попадания российского БПЛА. На объекте возник пожар.