Именно его машина взорвалась на Пасху.

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Минус один коллаборант

По сообщению российского следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

Следственный комитет страны – агрессорки возбудил уголовное дело. Сейчас силовики опрашивают свидетелей.

Что происходит на месте взрыва в Бердянске: смотрите видео

Охота за предателями

"Подрывы" коллаборационистов на оккупированном Запорожье – явление довольно распространенное. Несколько недель назад, например, "подняли в воздух" "депутата" Акимовского окружного совета от путинской "Единой Росии" Антона Якименко. Якименко непосредственно причастен к похищению Россией украинского зерна с временно оккупированных территорий. Известно, что неизвестные разместили взрывное устройство на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда "депутат" открыл ворота, чтобы заехать автомобилем во двор.

Не отстает движение сопротивления и на территории оккупированной Луганщины. Там месяц назад в Старобельске взорвали машину предателя Украины и пособника террористов Валерия Чайки. Тот был заместителем председателя "Центра по обслуживанию образовательных организаций".

Предварительно, при попытке отъехать от дома творчества, где Чайка работал в последнее время, его автомобиль взорвался.

Коллаборационистам не спрятаться от правосудия даже в стране – агрессорке. Об этом ярко показал случай с бывшим работником СБУ, который с 2014 года начал работать на Кремль, а в 2017 сбежал в Россию. Речь идет о Василия Прозорова, чей внедорожник взорвался в центре Москвы. Известно, что Прозоров уцелел, хотя и получил ранения.

Не повезло его коллеге – другому предателю из СБУ – подполковнику Игорю Циферову.

Его взорвали в оккупированном Докучаевске. Мужчина занимал должность в так называемом "министерстве государственной безопасности днр". Ранее он работал в СБУ, однако после российского вторжения перешел на сторону врага.