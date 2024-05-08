Вже зранку місцева влада підтвердила атаку на регіон. На жаль, не вдалося уникнути влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.

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Наслідки атаки на Полтавщину

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно. Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих,

– написав Пронін.

Водночас очільник обласної військової адміністрації закликав бути свідомими та уважними під час тривог – та обов'язково перебувати в укриттях.

Зазначимо, що вибухи у Полтавському районі пролунали близько 2:51. Тривогу ж оголосили ще о 00:13. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".

Що відомо про нічну атаку

Після запуску ударних дронів росіяни спрямували на Україну ракети. Ще з вечора підтверджувалася інформація злети Ту-95МС. Так, пізньої ночі окупанти вже ж випустили крилаті ракети з бомбардувальника, а також застосували й інше озброєння. Ймовірно, були пуски "Калібрів".

Вибухи вночі чули, зокрема, й у Київській області. О 04:34 ранку місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.