24 Канал закликає жителів Полтавської області перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по місту.

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У Полтавській області були вибухи

Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.

У Полтавському районі було чутно звуки вибухів,

– писали журналісти.

Згодом наявність вибухів у Полтавській області підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін. Він дав вказівку жителям області, як поводитися під час атаки російськими "Шахедами".

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе!" – написав він.

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:13 8 травня. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".

Близько 01:24 безпілотники також були у районі міста Полтави. Однак по них, вочевидь, вже відпрацювала наша протиповітряна оборона.

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