Для всієї Харківської області була загроза "Шахедів". 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по місту.

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У Харкові чули вибух

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще ввечері 7 травня о 22 годині 51 хвилині. Повітряні сили попереджали про наявність російських ударних безпілотників в області.

БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області,

– писали військові.

Сам вибух у Харкові пролунав близько 2 години 44 хвилини. Про це повідомили журналісти Суспільного.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", – написали журналісти.

Зрештою міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що Харків знову під ударом. Попередньо – "Шахедами".

Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок вибухів у Харкові постраждалі чи пошкодження. Станом на 03:29 повітряна тривога в місті триває.

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