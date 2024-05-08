Для всей Харьковской области была угроза “Шахедов”. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые российские захватчики пускают по городу.

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В Харькове слышали взрыв

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще вечером 7 мая в 22 часа 51 минуту. Воздушные силы предупреждали о наличии российских ударных беспилотников в области.

БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области,

– писали военные.

Сам взрыв в Харькове прогремел около 2 часов 44 минуты. Об этом сообщили журналисты Суспильного.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", – написали журналисты.

В конце концов городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что Харьков снова под ударом. Предварительно – "Шахедами".

Пока точно неизвестно, есть ли в результате взрывов в Харькове пострадавшие или повреждения. По состоянию на 03:29 воздушная тревога в городе продолжается.

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