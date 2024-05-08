В первую очередь угроза была для жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

00:56, 8 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым

Воздушная тревога 8 мая / Скриншот 24 Канала

00:48, 8 мая

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

00:37, 8 мая

Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил:

  • Несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;
  • БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;
  • Несколько групп вражеских БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавской;
  • БПЛА на Запорожье в направлении Днепра.
00:04, 8 мая

Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный.

23:54, 7 мая

Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами":

  • БПЛА в Днепропетровской области, курсом на север в направлении Харьковской;
  • БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад и запад, в направлении Полтавской области.
23:35, 7 мая

Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.