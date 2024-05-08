В первую очередь угроза была для жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

00:56, 8 мая Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях: Сумская;

Полтавская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым Воздушная тревога 8 мая / Скриншот 24 Канала

00:48, 8 мая Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

00:37, 8 мая Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил: Несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;

БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;

Несколько групп вражеских БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавской;

БПЛА на Запорожье в направлении Днепра.

00:04, 8 мая Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный.

23:54, 7 мая Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами": БПЛА в Днепропетровской области, курсом на север в направлении Харьковской;

БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад и запад, в направлении Полтавской области.