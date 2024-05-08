В первую очередь угроза была для жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Сумская;
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым
Воздушная тревога 8 мая / Скриншот 24 Канала
Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.
Обновление о движении БпЛА от Воздушных сил:
- Несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область, курсом на юг;
- БПЛА на западе Харьковской области в направлении Полтавской области;
- Несколько групп вражеских БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный в направлении Полтавской;
- БПЛА на Запорожье в направлении Днепра.
Вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области в направлении Сумской области, курс юго-западный.
Воздушные силы рассказали о ситуации с "Шахедами":
- БПЛА в Днепропетровской области, курсом на север в направлении Харьковской;
- БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад и запад, в направлении Полтавской области.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.