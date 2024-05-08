Першочергово загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми "Нічого святого": на Великдень Росія атакувала цивільну інфраструктуру Полтавщини

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:56, 8 травня Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Сумська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 8 травня / Скриншот 24 Каналу

00:48, 8 травня Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

00:37, 8 травня Оновлення щодо руху БпЛА від Повітряних сил: Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь;

БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області;

Декілька груп ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, курс північно-західний у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпра.

00:04, 8 травня Ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області у напрямку Сумщини, курс південно-західний.

23:54, 7 травня Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами": БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на північ у напрямку Харківщини;

БпЛА у Дніпропетровській області курсом на північний-захід та захід, у напрямку Полтавської області.