Першочергово загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми "Нічого святого": на Великдень Росія атакувала цивільну інфраструктуру Полтавщини
Що відомо про повітряну тривогу
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Сумська;
- Полтавська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 8 травня / Скриншот 24 Каналу
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
Оновлення щодо руху БпЛА від Повітряних сил:
- Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь;
- БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області;
- Декілька груп ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, курс північно-західний у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпра.
Ворожі ударні БпЛА рухаються з Курської області у напрямку Сумщини, курс південно-західний.
Повітряні сили розповіли про ситуацію з "Шахедами":
- БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на північ у напрямку Харківщини;
- БпЛА у Дніпропетровській області курсом на північний-захід та захід, у напрямку Полтавської області.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.