Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що в області з'явиться 5 таких закладів освіти. Міністерство освіти і науки України вже погодило перші проєкти обласної команди.

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У Запоріжжі збудують 5 підземних шкіл

Федоров зазначив: попереду ще більше проєктів. Загальна сума субвенції від держави становить до 500 мільйонів гривень.

Перші 3 школи плануємо у Запоріжжі, 2 – у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області,

– уточнив посадовець.

І додав, що цього тижня оголошують про перші тендери на будівництво.

Наша мета – надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі – 10 підземних шкіл,

– наголосив очільник Запорізької ОВА.

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Де буде перша підземна школа у Запоріжжі