Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що в області з'явиться 5 таких закладів освіти. Міністерство освіти і науки України вже погодило перші проєкти обласної команди.
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У Запоріжжі збудують 5 підземних шкіл
Федоров зазначив: попереду ще більше проєктів. Загальна сума субвенції від держави становить до 500 мільйонів гривень.
Перші 3 школи плануємо у Запоріжжі, 2 – у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області,
– уточнив посадовець.
І додав, що цього тижня оголошують про перші тендери на будівництво.
Наша мета – надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі – 10 підземних шкіл,
– наголосив очільник Запорізької ОВА.
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Де буде перша підземна школа у Запоріжжі
- До 1 вересня у Запоріжжі має з'явитися кілька підземних шкіл.
- Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що розглядають Кушугумську громаду як одну із територій для будівництва підземної школи.
- Безпечний заклад може об'єднати школярів одразу декількох населених пунктів.