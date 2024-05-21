Депутати Запорізької міської ради 20 травня проголосували за перейменування понад 100 вулиць та провулків міста.
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Зокрема у Заводському районі міста на честь вбитих росіянами підлітків перейменували вулицю Лассаля.
Вулицю Лассаля розділили на дві частини (одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова),
– повідомив місцевий краєзнавець Роман Акбаш.
Історія Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова
Навесні 2023 підліткам висунули обвинувачення за статтею 281 кримінального кодексу Росії, що передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Російський слідчий заявив, що на початку вересня 2022 року хлопці вступили у змову для надання підтримки ЗСУ. Ба більше, за його словами, обоє підлітків нібито пошкодили залізничні колії, аби не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення.
24 червня 2023 року росіяни заявили про "ліквідацію двох терористів". Згодом стало відомо, що мовиться саме про вбивство українських підлітків.
Напередодні у мережі з'явилося передсмертне відео Тиграна Оганнісяна, де він з автоматом у руках прощається словами: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". Після цього відео обірвалося. Колаборант Владислав Рогов, який повідомив про вбивство підлітків, заявив, що вони начебто вбили місцевого поліцейського-окупанта.
Що зараз відбувається на окупованих територіях
- Росіяни продовжують будівництво залізниці із Ростова-на-Дону до Маріуполя. Ймовірно, що скоро Україна побачить готову залізницю, адже росіяни продовжують робити все для її побудови. Варто зазначити, що залізничне сполучення проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії.
- Маріуполь впродовж останнього року активно заселяють росіянами, а також мігрантами з Центральної Азії. Останнім часом їхній наплив знову збільшився. Побільшало також і дітей у школах. Багато з них – приїхало з сім'ями саме з європейської частини Росії, що є загрозливою тенденцією.
- У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі працівники морського порту влаштували страйк. Все через те, що російська загарбницька влада протягом двох місяців затримує заробітну плату.