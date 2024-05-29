Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що будь-які наступальні дії стратегічного рівня та створення оперативного плацдарму під стратегічний рух у бік Криму без літаків F-16 точно неможливі. І навіть планувати якісь операції без винищувачів – даремне марнування часу.
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Перекидати війська, маючи стратегічний напрямок
Зараз на лівому березі застосовується тактичний плацдарм, тобто утримання бійцями ЗСУ деяких позицій.
Це потрібно для того, щоб потім, коли він переросте в оперативний плацдарм, можна було на кілометрів 15 за радіусом перекинути на лівий берег техніку та артилерію. Після цього можна буде прикривати та налаштовувати механізми для форсування Дніпра: мости, можливо, дебаркадери (плавучі пристані – 24 Канал) з лівого та правого берегів для того, щоб ганяти баржі,
– підкреслив Роман Світан.
Щоб не стояти під ударами росіян, на лівий берег потрібно перекидати війська, маючи стратегічний напрямок – наприклад, у бік Скадовська або Криму.
Постійно під ударами
Проте тактичний плацдарм, який довго утримується на будь-якому березі та не переріс до оперативного, є великою проблемою для тих, хто цей плацдарм утримують.
Противник колись нагромадить сили, підтягне дальні засоби поразки, збільшить кількість FPV-дронів і перемолотить весь цей плацдарм, змішуючи його із землею, що росіяни останнім часом і роблять за допомогою КАБів, дальньої артилерії та дронів,
– сказав військовий експерт.
Оперативного плацдарму не буде, доки ЗСУ не будуть готові форсувати Дніпро і рухатися у бік Криму. Проте наразі наші війська на плацдармі на лівому березі постійно під страшними ударами.
Роман Світан вважає, що військово-політичному керівництву треба ухвалювати рішення – чи утримувати плацдарм далі. Воно може дати ЗСУ завдання на відволікання російських військ.
Зважаючи на те, що приблизно 60 тисяч росіян зараз утримують плацдарм уздовж лівого берега, щойно вони відійдуть на східний фронт чи у бік Харкова, можна одразу ж форсувати Дніпро.
Можна чітко констатувати, що нашим хлопцям дуже тяжко на лівому березі,
– наголосив Світан.
Він додав, що військово-політичному керівництву потрібно скоріше ухвалювати рішення – або на відхід, або на переміщення, або на створення оперативного плацдарму.
Росіяни атакують Херсонську область
- Окупанти використовують дрони для пошуку та наведення цілей над Херсоном та областю. Основні цілі – все, що наближене до військового або правоохоронного маркування. Проте ні для кого не секрет, що окупанти найчастіше ціляться саме у цивільну інфраструктуру.
- Обстріли Херсона та області не припиняються ані вдень, ані вночі, адже загарбники використовують абсолютно всі види зброї: безпілотники, які скидають вибухівки, та керовані авіабомби, яких десятками прилітає за добу по різних районах Херсонської області.
- Під ворожим ударом вибухівки, скинутої з дрона, опинився транспортний засіб начальника Новотроїцької СВА Сергія Перетятька. Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги.
- У населеному пункті Музиківка дідусь із онуком випасали худобу поблизу каналу, коли коза наступила на вибухонебезпечний предмет. У дитини діагностували уламкові поранення ніг, грудної клітини та живота, а в 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Їхнім життям наразі нічого не загрожує.