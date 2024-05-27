Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни можуть щось готувати на Запорізькому та Херсонському напрямках. Попри ситуацію в Харківській області, окупанти, ймовірно, здійснюють ескалацію на Півдні.

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Куди росіяни перекидають сили

За словами радника міського голови Маріуполя, росіяни можуть щось готувати на Запорізькому напрямку і, можливо, в Херсонській області. Адже на Харківський напрямок зупинився перекид сили окупантів і поїхав у зворотному напрямку.

Велика кількість живої сили, вантажівок, які перевозять боєкомплекти рухається в напрямку Запорізької області.

Це цілком можливо (рух техніки – 24 Канал) Токмак, Мелітополь та Херсонська область,

– зауважив Андрющенко.

Також він розповів, що був зафіксований рух залізницею вантажівок через Воронеж на Ростов-на-Дону, а далі в бік Запоріжжя. Попри ситуацію в Харківській області, росіяни перетягують сили на Південь.

Тимчасом росіяни переховують свою техніку в Маріуполі на комбінаті Ілліча, де важко її відстежити, що ускладнює можливість України завдати удар.

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