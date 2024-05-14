Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що ситуація 13 травня на Півдні краща, ніж була позаминулої доби. Зокрема, ворог зменшив кількість штурмів, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Півдні

Дмитро Плетенчук розповів, що протягом минулої доби Збройні Сили України не втратили жодних позицій. За словами посадовця, ворог намагався штурмувати Старомайорське 12 разів та 4 рази – Кринки.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України розповів, що вранці 14 травня вороги активізували зусилля на трьох локаціях:

Старомайорське,

Кринки,

Роботине.

За словами Плетенчука, там ворог вранці 14 травня здійснив по одному штурмові.

Вчора (13 травня – 24 Канал) була цікава деталь: кількість загиблих росіян була така ж, як позаминулої доби, понад 150. Але співвідношення безповоротних втрат у ворога збільшилось у півтора раза. Тобто інтенсивність боїв була вища, хоча кількість штурмів була меншою,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Капітан 3 рангу пояснив, що протягом останніх двох діб вороги не намагались штурмувати острів Нестрига. Окрім того, 13 травня російські окупанти на Херсонському напрямку фокусувалися на Кринках.

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Яку зброю використовують окупанти на Півдні

Дмитро Плетенчук розповів, що кожної доби діють сотні дронів з обох боків, і з обох боків використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Наші підрозділи так само мають відповідне прикриття... Щодо інших видів озброєння, то тут можна побачити все, що завгодно. Вчора (13 травня – 24 Канал) вороги некерованими авіаційними ракетами – з гелікоптера обстрілювали позиції, проте безрезультатно… ", – сказав Плетенчук.

Окрім того, росіяни 13 травня застосували балістичну ракету, попередньо "Іскандер", для обстрілу адміністративної будівлі в Херсоні. Також окупанти обстрілювали населені пункти Правобережжя, загинула одна цивільна людина.

Дмитро Плетенчук запевнив, що тактика росіян незмінна, створення наступальних угруповань немає.

Ворог обстріляв Південь України