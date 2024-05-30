Враг максимально использует все имеющиеся у него подразделения, атакует дронами и баллистикой. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россия 19 раз штурмовала позиции ВСУ

Россияне снова пытаются осуществить эскалацию конфликта.

К сожалению, можем констатировать имеющееся обострение на линии боевого соприкосновения. Враг некоторое время аккумулировал свои определенные силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию,

– сказал Плетенчук.

За среду, 29 мая, российская армия осуществила 19 попыток штурмов, 12 из которых было в нескольких населенных пунктах на Ореховском направлении. Больше всего штурмов пришлось на район Старомайорского. На левобережье было 7 попыток штурмов, один из них был даже на остров Нестрига. Еще 6 – осуществлено на Крынки.

Активизация действий врага на фронте прежде всего связана с подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии. По словам Плетенчука, для россиян это традиционный инструмент их геополитики.

Что такое Саммит мира Глобальный саммит мира в Швейцарии пройдет 15 – 16 июня. Над его подготовкой работает Украина и Швейцария. Свое участие в Саммите подтвердили уже 90 стран. По словам президента Зеленского, Саммит мира позволит продемонстрировать реальную позицию мира относительно войны в Украине и агрессивной политики России. Саму же Россию на Саммит не приглашали. А в Эстонии даже заявили, что видеть ее там не хотят. Там говорят, что текущая позиция российской власти и ее действия никоим образом не соответствуют идее суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Перед любыми переговорами, несмотря даже, что они туда не приглашены, россияне всегда обостряют максимально ситуацию на фронте для того, чтобы усилить свои позиции или показать, насколько необходимо с ними так же договариваться", – добавил Плетенчук.

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