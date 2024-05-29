Во время речи президент также отметил, что Россия очень хочет сорвать Глобальный саммит мира. По словам Зеленского, ей это не удастся.

Смотрите также Есть интересный момент: политолог объяснил, посетят ли Байден и Си Глобальный саммит мира

Главное из речи Зеленского 29 мая

Пакет помощи от Швеции

Президент выразил благодарность Швеции за новый военный пакет помощи. Он также сообщил, что 28 мая по дороге в Украину после говорил с господином премьер-министром Кристерссоном о ситуации на поле боя, и о том, что нам сейчас нужно.

Мы работаем по максимуму, чтобы сделать более эффективной нашу ПВО, и Швеция предоставляет Украине специальные самолеты радиолокационного наблюдения, также в этом пакете – бронемашины, снаряды. Общий объем пакета – почти миллиард двести миллионов евро. Спасибо, Швеция. Один из самых принципиальных наших партнеров, и благодаря Швеции – уже тысячи жизней в Украине спасены,

– сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

29 мая президент заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба и министра обороны по ситуации на фронте и действий Сил обороны.

По словам Зеленского, внимание уделили всем направлениям, особенно Покровском и Кураховском в Донецкой области, а также Купянском и другим направлениям на Харьковщине.

Благодарен каждому подразделению, который делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию. Готовимся и к дальнейшей активности врага – четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно,

– заявил глава государства.

Подготовка к Саммиту мира

Президент сообщил, что Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется.

Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает различным государствам дестабилизацией. И это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени. К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям,

– сказал президент.

Он также сообщил, что провел длительное совещание со всеми украинскими чиновниками, которые работают на подготовку Саммита. Также он пообщался с премьер-министром Австралии, он подтвердил участие в Саммите, а еще с Генеральным секретарем ООН по подготовке к мероприятию.