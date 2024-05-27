Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что оккупанты называют это "национализацией". Там уже распространяют списки домов и квартир, которые они считают "бесхозными".

К теме Взрывы слышно круглосуточно: россияне усиленно сбрасывают КАБы по правобережью Херсонщины

В этом им помогают гауляйтеры и другие коллаборационисты. Чтобы защитить свое имущество, человек должен взять российский паспорт и получить соответствующие "документы".

Люди выехали за пределы временно оккупированных территорий. И россияне пытаются "национализировать" их квартиры, дома. Там уже предупредили, что в течение месяца владелец должен прибыть собственных с российским паспортом и документами, которые подтверждают право на собственность,

– сказал Хлань.

Если этого не произойдет, то оккупанты забирают квартиру себе. Туда могут заселить других захватчиков.

Такая же ситуация и с предприятиями

Как отметил Хлань, то же касается предпринимателей, которые оставили технику на временно оккупированных территориях. В начале полномасштабного вторжения россияне выпускали только грузовики. Различная сельскохозяйственная техника сразу была заблокирована.

Сейчас оккупанты все это отбирают. Они создали штрафплощадки, куда свозят имущество компаний, которые не прошли "перерегистрацию". Впоследствии эту технику распределяют между компаниями, которые согласились работать по российскому законодательству.

То есть на сегодня на временно оккупированных территориях происходит тотальное ограбление местных, которые покинули оккупированную территорию; не получили российский паспорт и не согласились сотрудничать с оккупантами,

– отметил Хлань.

Ситуация на Херсонщине: кратко