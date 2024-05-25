Оккупанты часто бьют по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Однако вражеские дроны также "охотятся" на определенную категорию людей. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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Обстрелы россиян

Российские оккупанты очень часто используют беспилотники для поиска и наведения целей над Херсоном и областью. Например, в Бериславском районе, на правобережье Херсонщины, враг проводит особенно много разведки с помощью БпЛА.

В самом Херсоне, особенно в прибрежной зоне также много российских дронов. Им, для того, чтобы перелететь, надо преодолеть реку. Запускают и FPV-дроны. Для них человек в форме и все, что рядом с человеком в форме – это цель. Все, имеет приближенную к военной или правоохранительной маркировке – цель,

– рассказала Евгения Вирлич.

К слову, недавно россияне обстреляли гуманитарный центр в Херсоне. В конце концов, оккупанты чаще всего целятся именно в гражданскую инфраструктуру. Кроме того, оккупанты используют различное вооружение для обстрелов.

"В последнее время стало больше РСЗО – больше, чем было раньше. Не постоянно, но уже систематически используют КАБы – они вызывают огромные разрушения, большие воронки. Частыми являются минометные обстрелы и сброс взрывчатки с дронов", – отметила журналистка.

Фактически российские оккупанты обстреливают фактически из всего, что имеют. Стоит также добавить, что обстрелы в Херсоне и в целом на правобережье продолжаются и тогда, когда в городе еще не объявлена воздушная тревога.

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