Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что обстрелы не прекращаются. Также враг пытается атаковать в пределах плавней Днепра. Однако там их успешно уничтожают.

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Какая ситуация на правобережье Херсонщины

Как отметил Хлань, оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы. Больше всего от них страдает Бериславский район. Но в целом есть много прилетов по всему побережью Днепра. Россияне целенаправленно бьют по многоэтажным домам и частному сектору.

К сожалению, можем констатировать, что эти обстрелы не прекращаются. Находясь в Херсоне, можно круглосуточно слышать взрывы. Они используют абсолютно все виды оружия. Есть беспилотники, которые сбрасывают взрывчатки. Есть управляемые авиабомбы. Их прилетает десятками за сутки по разным районам Херсонской области,

– отметил Хлань.

Сейчас линия фронта буквально проходит вдоль побережья Днепра. А сами КАБы россияне запускают вблизи Крыма. Сбивать самолеты на таком расстоянии достаточно сложно.

Ситуация на Херсонщине: кратко