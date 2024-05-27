Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что обстрелы не прекращаются. Также враг пытается атаковать в пределах плавней Днепра. Однако там их успешно уничтожают.
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Какая ситуация на правобережье Херсонщины
Как отметил Хлань, оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы. Больше всего от них страдает Бериславский район. Но в целом есть много прилетов по всему побережью Днепра. Россияне целенаправленно бьют по многоэтажным домам и частному сектору.
К сожалению, можем констатировать, что эти обстрелы не прекращаются. Находясь в Херсоне, можно круглосуточно слышать взрывы. Они используют абсолютно все виды оружия. Есть беспилотники, которые сбрасывают взрывчатки. Есть управляемые авиабомбы. Их прилетает десятками за сутки по разным районам Херсонской области,
– отметил Хлань.
Сейчас линия фронта буквально проходит вдоль побережья Днепра. А сами КАБы россияне запускают вблизи Крыма. Сбивать самолеты на таком расстоянии достаточно сложно.
Ситуация на Херсонщине: кратко
- Российские оккупанты постоянно терроризируют население Херсонщины. Особенно часто они используют различного типа дроны.
- 17 мая оккупанты сбросили взрывчатку с дрона по автомобилю, где находился начальник Новотроицкой СВА. Он получил ранения.
- Уже прошел почти год с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего тысячи людей потеряли свои дома. Как сейчас выглядит Каховское водохранилище – смотрите на сайте 24 Канала. Вместо воды на 150 гектарах бывшего водоема образовался густой лес из ивы. Сами деревья уже выросли до 2,5 – 3 метров.