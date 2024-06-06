Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение бить немецким оружием по целям на территории России. Он отметил, что Украина, согласно международному праву, может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан.

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Вовлечение Германии в войну – недопустимо

Шольц объяснил свое решение тем, что Россия открыла новый фронт против города Харьков.

По этой причине Украина также может использовать оружие, которое поставляем мы и наши союзники – всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами,

– сказал он.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что не допустит втягивания Германии в войну России против Украины. По его словам, это правильно тесно координировать действия с партнерами и союзниками "снова и снова", прежде чем принимать такие далеко идущие решения.

Он добавил, что граждане могут рассчитывать на взвешенные действия и взвешенные риски.

Я на этом стою как канцлер, который предан миру и безопасности Германии,

– подчеркнул Шольц.

Может ли Украина бить оружием от США по Москве