Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение бить немецким оружием по целям на территории России. Он отметил, что Украина, согласно международному праву, может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан.
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Вовлечение Германии в войну – недопустимо
Шольц объяснил свое решение тем, что Россия открыла новый фронт против города Харьков.
По этой причине Украина также может использовать оружие, которое поставляем мы и наши союзники – всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами,
– сказал он.
В то же время канцлер Германии подчеркнул, что не допустит втягивания Германии в войну России против Украины. По его словам, это правильно тесно координировать действия с партнерами и союзниками "снова и снова", прежде чем принимать такие далеко идущие решения.
Он добавил, что граждане могут рассчитывать на взвешенные действия и взвешенные риски.
Я на этом стою как канцлер, который предан миру и безопасности Германии,
– подчеркнул Шольц.
Может ли Украина бить оружием от США по Москве
- Президент США Джо Байден подтвердил, что Украина получила разрешение на использование американского оружия для ударов ВСУ по территории России. В то же время он категоричен в применении американского оружия для ударов непосредственно по Москве или Кремлю.
- Американский лидер не ответил прямо, но дал понять, что удары не будут разрешены для нацеливания на столицу России или резиденцию правительства.
- По его словам, США не санкционируют удары на 200 миль вглубь России, не санкционируют удары по Москве, по Кремлю.