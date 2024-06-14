Российский диктатор пытается всех убедить, что во время полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в 2022 году не собирался "штурмовать" столицу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что снова наговорил Путин

Глава Кремля в очередной раз не обошелся без циничных заявлений о начале полномасштабного вторжения, которое коварно развернула против нашего государства страна-агрессор.

По его словам, российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева. Однако, как пояснил российский диктатор, о штурме столицы Украины якобы на тот момент речь не шла.

Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру,

– заявил он.

Интересно, что пропагандисты в 2022 году говорили, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины смогли выгнать оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. То, не звучат ли слова российского диктатора Владимира Путина как обычные оправдания своей неспособности.

Напомним также, что в конце 2021 года Россия уже стягивала войска к границе с Украиной, однако в Кремле заявляли, что подобные "перемещения" стандартные, и никому не будут угрожать.

Какие заявления еще озвучил диктатор