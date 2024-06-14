Російський диктатор намагається всіх переконати, що під час повномасштабного збройного вторгнення в Україну 2022 року не збирався "штурмувати" столицю. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також "Та хоч завтра": Путін зробив цинічну заяву про переговори з Україною і поставив нові умови
Що знову наговорив Путін
Очільник Кремля вкотре не обійшовся без цинічних заяв про початок повномасштабного вторгнення, яке підступно розгорнула проти нашої держави країна-агресорка.
За його словами, російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва. Однак, як пояснив російський диктатор, про штурм столиці України нібито на той момент не йшлося.
Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру,
– заявив він.
Цікаво, що пропагандисти у 2022 році казали, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.
Втім, Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. То, чи не звучать слова російського диктатора Владіміра Путіна як звичайні виправдовування своєї нездатності.
Нагадаємо також, що наприкінці 2021 року Росія вже стягувала війська до кордону з Україною, однак у Кремлі заявляли, що подібні "переміщення" стандартні, і нікому не загрожуватимуть.
Які заяви ще озвучив диктатор
- Владімір Путін під час свого виступу повторював класичні тези російської пропаганди. За словами російського президента, світ близько підійшов до точки неповернення. Він також висловився про те, що зараз активно обговорюють те, що Росія може готувати напад на країни Європи. Путін назвав це "домислами".
- За словами російського президента, Європі потрібно бути в хороших відносинах із Росією. Однак він так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України.
- Російський президент переконаний, що коріння "українського конфлікту" – не у двосторонніх відносинах, це наслідок агресивної політики Заходу. Також він назвав агресорами тих, хто допомагав Україні у "карній операції проти Донбасу".
- Російський президент заявив, що Росію нібито надурили під час дії мінських домовленостей. За його словами, Росія була готова їх виконувати, а Захід – ні. Насправді ж відбувалось навпаки, адже Росія неодноразово порушувала ці домовленості.