Головна мета цього Саміту миру – обговорити зі світовими лідерами ключові питання, які виникли через війну. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що рішення Китаю не приїхати в Швейцарію – було очікуваним.

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Він зазначив, що КНР спільно з Росією "суттєво попрацювали" напередодні цього заходу, аби вмовити інші країни також відмовитися.

Відсутність Росії на Саміті – умовний привід для Китаю

Політтехнолог Борис Тизенгаузен звернув увагу, що й на саміті у Джидді Росії теж не було, але представник Китаю все ж туди приїхав. Теж саме стосується Саудівської Аравії, яка також заявила, що їхня делегація не їде в Швейцарію, бо там не буде присутня Росія, але ж вони проводили саміт у себе в Джидді без неї.

"Вони працювали по двох напрямках: щоб відповіда країна взагалі не їхала або ж, якщо поїде, тоді понизила рівень свого представництва. Якщо є держави, які під тиском Китаю і Росії не будуть присутні, можливо, вони не дуже нам будуть і надалі допомагати. Наприклад, представники ОДКБ, країн африканського континенту", – розповів Тизенгаузен.

Важливе на Саміті миру обговорюватимуть в кулуарах

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прогнозує, що, окрім заявлених раніше основних тем, які будуть обговорювати світові лідери під час Саміту миру, в кулуарах буде можливість порушити й низку інших актуальних питань

Це велика можливість для України провести сотні зустрічей і говорити не лише про три питання (ядерна та продовольча безпека, обмін військовополоненими, повернення викрадених дітей), а й про безліч інших,

– впевнений Тизенгаузен.

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