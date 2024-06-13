Саміт миру пройде вже 15 – 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Про атаки напередодні повідомило швейцарське Федеральне відомство з кібербезпеки (FOCS).
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Кібератаки на уряд
У швейцарському уряді повідомили, що серед постраждалих організацій опинилася, зокрема, митниця. Через це митні декларації були переведені на екстрену процедуру. Водночас вже через годину фахівці відновили нормальну роботу системи.
Кібератаки призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії, але в допустимих межах, і не призвели до пошкоджень.
Відомство зазначає, що йшлось про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів. Влада наголосила, що в результаті зловмисних дій безпека даних та систем не була скомпрометована.
Саміт миру у Швейцарії: останні новини
- Саміт миру відбудеться упродовж 15 – 16 червня. На рівні президентів вже погоджено участь 70 – 75 країн. Свою присутність підтвердили й в США. Володимир Зеленський додав, що США мають контакти з іншими країнами та заохочують їх брати участь у саміті миру.
- Президентка Швейцарії висловила сподівання, що Росія прийме участь у наступній мирній конференції. Вона також переконана, що Саміт миру щодо України є лише початком мирного процесу.
- Володимир Зеленський заявив, що Саміт миру буде успішним за двох умов. Перш за все, потрібно перестати боятися Росію і приїхати до Швейцарії. Він додав, що це лише перший крок до завершення війни, але весь світ повинен показати, що дійсно підтримує Україну.