Саміт миру пройде вже 15 – 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Про атаки напередодні повідомило швейцарське Федеральне відомство з кібербезпеки (FOCS).

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Кібератаки на уряд

У швейцарському уряді повідомили, що серед постраждалих організацій опинилася, зокрема, митниця. Через це митні декларації були переведені на екстрену процедуру. Водночас вже через годину фахівці відновили нормальну роботу системи.

Кібератаки призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії, але в допустимих межах, і не призвели до пошкоджень.

Відомство зазначає, що йшлось про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів. Влада наголосила, що в результаті зловмисних дій безпека даних та систем не була скомпрометована.

Зверніть увагу! Раніше голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд попереджала, що останніми тижнями почастішали кібератаки.

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