Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що не варто тут сильно зациклюватися на кількості держав. Важливо, аби Україна просунула власне бачення перемоги у війні.

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Чого очікувати від Саміту миру

Як наголосив Тизенгаузен, Китай та Росія, звісно, ведуть роботу щодо зриву Глобального саміту миру. Це може вплинути на деякі держави. Варто дочекатися, хто таки приїде. Так можна буде побачити, хто перебуває під впливом Китаю чи Росії.

Зараз там залишилося 3 питання. Навіть не ядерна безпека, а безпека АЕС. Продуктова безпека, звільнення полонених та повернення дітей. Це важливо. Усі скажуть, що погоджуються з цим. Звісно, Путіна не вдариш папером – і він не забереться із ЗАЕС. Але політичний тиск також важливий,

– сказав Тизенгаузен.

Єдине прикро, що з проєкту комюніке забрали пункти відновлення територіальної цілісності та виведення російських військ. Хоч і без цього цей Саміт буде важливою для України подією.

Якщо туди приїдуть, за деякими даними, понад 40 держав на рівні президентів та міністрів, то це можна буде використати для досягнення додаткових домовленостей щодо підтримки України.

Саміт миру у Швейцарії: коротко