Саммит мира пройдет уже 15 – 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Об атаках накануне сообщило швейцарское Федеральное ведомство по кибербезопасности (FOCS).

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Кибератаки на правительство

В швейцарском правительстве сообщили, что среди пострадавших организаций оказалась, в частности, таможня. Из-за этого таможенные декларации были переведены на экстренную процедуру. В то же время уже через час специалисты восстановили нормальную работу системы.

Кибератаки привели к незначительным отключениям электроэнергии в Швейцарии, но в допустимых пределах, и не привели к повреждениям.

Ведомство отмечает, что речь шла о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов. Власти отметили, что в результате злонамеренных действий безопасность данных и систем не была скомпрометирована.

Обратите внимание! Ранее председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд предупреждала, что в последние недели участились кибератаки.

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