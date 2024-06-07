Гарант ответил на этот вопрос во время пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном, информирует 24 Канал.

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Что нужно, чтобы Саммит мира был успешным для Украины

По словам Зеленского, прежде всего от лидеров нужно их присутствие.

Не бояться Россию и поддержать инаугурационный саммит – это только первый шаг, это понятно, но это шаг к окончанию войны – показать, что весь мир на стороне окончания войны, что он (мир – 24 Канал) хочет этого и максимально помогает Украине приблизить справедливый, прочный мир не на час, месяц или год, желательно – навсегда,

– подчеркнул украинский гарант.

Также он отметил, что очень важно, чтобы те лидеры, которые имеют личное, большое политическое влияние помогали привлечением других лидеров, которые до сих пор "балансируют между Украиной и Россией".

Он отметил, что это, наверное, самые главные вещи, которые сегодня мы хотим видеть. По его словам, важно не дать России возможность сорвать наш саммит и строить альтернативные площадки по пути к миру.

Украинский лидер объяснил, почему. По его словам, потому что "каждая страна, которая имеет личное видение может приехать, может поделиться, никто не забирает субъектность каждого лидера, она может предложить свой кратчайший путь к тому или иному пункту и это нормально".

Но когда ты строишь альтернативы, ты точно не хочешь приближения мира, это дает возможность разбалансировать мир. Нам нужно единство, потому что нам всем нужен мир,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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