Об этом президент Франции заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он также добавил, что вопрос о французских инструкторах в Украине обсуждали и раньше, передает 24 Канал.

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Почему Франция направила инструкторов в Украину

Макрон отметил, что еще в феврале 2024 года во время встречи Владимир Зеленский и министр обороны Умеров очень четко выразили, какие потребности есть у Украины. Президент Франции объяснил, что сейчас в Украине мобилизуют очень много людей, а их – нужно обучать. Именно поэтому и было принято решение отправить французских инструкторов на территорию нашего государства.

Гораздо эффективнее и практичнее обучать этих людей на украинской территории. Это легитимный запрос. Мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, но мы хотим, сделать все возможное, чтобы помочь Украине давать отпор врагу. Поэтому, когда Украина просит у нас обучение своих мобилизованных на собственной суверенной территории, это не эскалация,

– подчеркнул Макрон.

Президент Франции добавил, что это не отправка своих военных или солдат ЕС на линию фронта. Отправку французских инструкторов Макрон считает лишь признанием суверенитета украинских территорий.

"Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправить инструкторов или открыть там предприятия? Мы не согласны с этими красными линиями, и мы не согласны с такими нарративами", – добавил президент Франции.

Французские инструкторы в Украине – это более короткий путь к обучению

Зеленский впоследствии заявил, что Украина поддерживает инициативу Макрона по отправке инструкторов в Украину. Он также добавил, что такие действия просто "сокращают путь" к обучению.

В чем сюрприз? В том, что страны НАТО и ЕС обучали наших военных на своих территориях? Разница в том, что это более короткий и практичный путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу,

– заявил президент Украины.

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