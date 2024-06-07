Про це президент Франції заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським. Він також додав, що питання щодо французьких інструкторів в Україні обговорювали й раніше, передає 24 Канал.

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Чому Франція направила інструкторів в Україну

Макрон наголосив, що ще у лютому 2024 року під час зустрічі Володимир Зеленський та міністр оборони Умєров дуже чітко висловили, які потреби є в України. Президент Франції пояснив, що нині в Україні мобілізують дуже багато людей, а їх – потрібно навчати. Саме тому й було ухвалено рішення відправити французьких інструкторів. на територію нашої держави.

Набагато ефективніше та практичніше навчати цих людей на українській території. Це легітимний запит. Ми не воюємо з Росією й не хочемо ескалації, але ми хочемо, зробити все можливе, щоб допомогти Україні давати відсіч ворогу. Тому, коли Україна просить у нас навчання своїх мобілізованих на власній суверенній території, це не ескалація,

– наголосив Макрон.

Президент Франції додав, що це не відправка своїх військових чи солдатів ЄС на лінію фронту. Відправку французьких інструкторів Макрон вважає лише визнанням суверенітету українських територій.

"Чому ми повинні підкорятися Росії, яка може вирішити, що ми не маємо права відправити інструкторів чи відкрити там підприємства? Ми не погоджуємося з цими червоними лініями, і ми не погоджуємося з такими наративами", – додав президент Франції.

Французькі інструктори в Україні – це коротший шлях до навчання

Зеленський згодом заявив, що Україна підтримує ініціативу Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. Він також додав, що такі дії просто "скорочують шлях" до навчання.

В чому сюрприз? В тому, що країни НАТО і ЄС навчали наших військових на своїх територіях? Різниця в тому, що це коротший і практичніший шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу,

– заявив президент України.

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