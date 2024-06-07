Байден не підтримав ідею Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. Про це журналістам заявили 2 людини, знайомі з розмовою.

Дивіться також Зеленський заговорив про "висадку військ партнерів в Україні": чи реальний це сценарій

Подробиці розмови Макрона з Байденом

Повідомляється, що Джо Байден висловив стурбованість через цю ідею. Він вважає, що відправка військ з будь-якої країни НАТО на лінію вогню, навіть для навчань, може призвести до ескалації конфлікту.

Тож сторони так і не дійшли згоди щодо цього питання.

Однак Макрон таки знайшов власний вихід з ситуації, запропонувавши створити "французьку бригаду" з українських військових.

Дивіться також Макрон оголосив, що Франція збирається передати Україні літаки Mirage 2000

Франція хоче навчити та спорядити бригаду для України

Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня заявив, що хоче, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ.

Він пропонує навчити та спорядити 4 500 українських солдатів. Він зазначив, що мовиться не про французьких військових, а про українців. Наразі про відправку французьких військ в Україну не мовиться.