Байден не поддержал идею Макрона по отправке инструкторов в Украину. Об этом журналистам заявили 2 человека, знакомые с разговором.

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Подробности разговора Макрона с Байденом

Сообщается, что Джо Байден выразил обеспокоенность из-за этой идеи. Он считает, что отправка войск из любой страны НАТО на линию огня, даже для учений, может привести к эскалации конфликта.

Поэтому стороны так и не пришли к согласию по этому вопросу.

Однако Макрон таки нашел собственный выход из ситуации, предложив создать "французскую бригаду" из украинских военных.

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Франция хочет обучить и снарядить бригаду для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня заявил, что хочет, чтобы его страна подготовила бригаду для ВСУ.

Он предлагает обучить и снарядить 4 500 украинских солдат. Он отметил, что речь идет не о французских военных, а об украинцах. Сейчас об отправке французских войск в Украину не говорится.