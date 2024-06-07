Насколько такой сценарий является реальным для 24 Канала объяснил политолог Игорь Рейтерович.
Подробнее Зеленского спросили, надеется ли он на "нормандскую высадку" в Украине
На что готовы партнеры Украины
Политолог отметил, что хотя для Украины сравнение российско-украинской войны со Второй мировой вполне правомерно, однако для Запада это не совсем так. Из этого осознания современной войны и вытекает много "но".
Рейтерович убежден, что отвергать сценарий высадки союзников в Украине не стоит, но и, вероятно, это может произойти не в ближайшем будущем.
С одной стороны я бы не хотел, чтобы он был реализован, потому что это будет означать, что Россия здесь окончательно сорвется и пойдет в гигантскую атаку на Украину, поэтому придется присоединяться и западным странам. С другой стороны, чем больше будет заявлений, что союзники такую возможность рассматривать, это будет лучшим сдерживающим фактором для России,
– подчеркнул аналитик.
Эммануэль Макрон, который в последнее время отличался решительными заявлениями в поддержку Украины теперь символически принимает партнеров, что тоже является важным знаком. В первую очередь украинским союзником стоит покончить с неопределенностью в отношении к стране-террористке России и расширять масштабы помощи. Подобные меры только способствуют этому.
"В этом смысле как раз заявление нашего президента является важным. Теперь пусть россияне истерят, что такой вариант возможен. Однако интересные заявления собирался делать и сам Макрон, пока что мы их не услышали, но в ближайшее время надеемся", – резюмировал политолог.
Заявления из Нормандии: главное
- У Владимира Зеленского запланирован ряд важных встречи с президентами других стран во Франции. Сообщалось, что Зеленский должен подписать с Макроном два соглашения на 650 миллионов евро, включающие кредиты и гранты. Также от Франции в Украину полетят боевые самолеты Mitage 2000.
- В интервью для французских СМИ президент Макрон заявил, что время для переговоров Украины и России еще не стало, а также отметил, что капитуляция Украины не будет означать мир для мира. Также он подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России.
- Президент Франции заявил о желании, чтобы его страна подготовила бригаду для ВСУ. Говорится об иностранных военных, которые будут обеспечивать обучение и снаряжение украинских солдат. Однако об участии французских военных в войне против России пока не говорится.