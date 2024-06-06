Днем 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Французские медиа распространяют соответствующие видео.

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Могут быть подписаны соглашения

Детали визита украинского президента во Францию точно неизвестны. Ранее писали, что они с Эммануэлем Макроном могут подписать два соглашения на 650 миллионов евро.

Это соглашения о предоставлении кредитов и грантов.

Формально визит украинского президента приурочен к празднованию дня высадки союзников в Нормандии. Путина на мероприятие не пригласили. СМИ предполагают, что Франция может объявить об отправке иностранных инструкторов во время приезда Зеленского или до него.

Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии, – AFP