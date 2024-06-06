Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Французькі медіа поширюють відповідні відео.
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Можуть бути підписані угоди
Деталі візиту українського президента до Франції достеменно невідомі. Раніше писали, що вони із Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро.
Це угоди про надання кредитів і грантів.
Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.
Макрон візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, – AFP
- Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії. Країна планує надавати Україні політичну і дипломатичну підтримку. Саміт миру, який організовує Україна, відбудеться 15 – 16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток неподалік Люцерна.
- Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру.
- В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".