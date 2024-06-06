Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Французькі медіа поширюють відповідні відео.

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Можуть бути підписані угоди

Деталі візиту українського президента до Франції достеменно невідомі. Раніше писали, що вони із Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро.

Це угоди про надання кредитів і грантів.

Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.

Макрон візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, – AFP