Ответ украинского президента был лаконичным. Им он подтвердил, что не исключает возможности ввода западных войск в наше государство, – информирует 24 Канал з ссылкой на трансляцию мероприятия.

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Нормандский сценарий "по-украински"

Собственно, 6 июня 1944 года, когда шла Вторая мировая война, военные силы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и других союзников оккупированной нацистами Франции высадились в Нормандии, чтобы свергнуть власть Третьего Рейха.

Этот эпизод является важным с точки зрения исторической перспективы, ведь он увенчался победой западного альянса в ходе операции, открытием второго фронта на западе Европы и, в конце концов, помог развеять любые надежды Гитлера о победе.

Так, надеюсь,

– сказал Владимир Зеленского, когда его спросили о возможном повторении "нормандского сценария", но в Украине.

Очевидно, журналист, поставивший соответствующий вопрос, имел в виду введение западных войск в Украину для сопротивления российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения об этом не могло быть и речи, пока президент Франции не сделал резонансное заявление.

Эммануэль Макрон 26 февраля 2024 года, по итогам встречи европейских лидеров в Париже, заверил: не следует исключать возможную отправку войск партнеров по НАТО в наше государство. По его словам, в течение двух лет полномасштабной войны ограничительные линии неоднократно сдвигались.

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В частности, Польша и Германия сразу дали понять, что слова французского президента являются всего-навсего словами. Однако заявления Макрона все же разбудили дискуссии в западном политику и прессе, что будет иметь последствия в долгосрочной перспективе, и в этом нет сомнений.

Через несколько месяцев диалог между западными партнерами сместился в сторону вопроса об отправке солдат НАТО в Украину для осуществления обучения солдат ВСУ. Среди прочего, недавно премьер Эстонии призвала страны Североатлантического альянса отправить в Украину войска для обучения.