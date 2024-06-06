Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что, вероятнее всего, будет ряд протокольных встреч или неформальное личное общение с лидерами некоторых государств.

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Чего ожидать от визита Зеленского во Францию

Как отметил Джигун, задача Зеленского не меняется. Он будет работать над усилением поддержки Украины. Также сейчас будет призывать лидеров иностранных государств таки присоединиться к Саммиту мира.

Уже была информация, что на этой неделе Зеленский встретится с Байденом. Вероятнее всего, они будут обсуждать ускорение обучения украинских пилотов на F-16. Также могут обсуждаться договоренности по соглашению по безопасности.

Не стоит забывать и о разрешении на удары по территории России западным оружием. Украина и в дальнейшем будет работать, чтобы все ограничения вообще отменили.

Уже были тревожные сигналы о запрете ударов американским оружием на глубину в 200-миль. Это где-то 320 километров. Украина хотела бы сломать эти запреты, чтобы получить дополнительные возможности. Хотя имеющееся разрешение – это уже серьезный прогресс по результатам многих месяцев переговоров и договоренностей,

– подчеркнул Джигун.

Также на этой неделе должны состояться переговоры между Зеленским и Макроном. Здесь есть ожидания, что президент Франции таки позволит отправить в Украину контингент инструкторов, которые будут обучать украинских военных. Есть надежда и на дополнительную военную помощь.

Макрон, находящийся уже на втором сроке у власти, понимает, что его не ждут активные избирательные кампании. Он готов к более решительным мерам и принятию не слишком популярных решений, на которые может оказывать давление оппозиция. Нам очень важно держать хорошие дипломатические отношения со странами G7. В том числе и с Францией. Важно заручаться поддержкой и получать как можно больше лоббистов на международных площадках,

– сказал Джигун.

Зеленский в Нормандии: коротко