Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що, найімовірніше, буде низка протокольних зустрічей або ж неформальне особисте спілкування з лідерами деяких держав.

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Чого очікувати від візиту Зеленського до Франції

Як наголосив Джигун, завдання Зеленського не змінюється. Він буде працювати над посиленням підтримки України. Також зараз закликатиме лідерів іноземних держав таки долучитися до Саміту миру.

Вже була інформація, що цього тижня Зеленський зустрінеться із Байденом. Найімовірніше, вони обговорюватимуть пришвидшення навчання українських пілотів на F-16. Також можуть обговорюватися домовленості за безпековою угодою.

Не варто забувати і про дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Україна і надалі працюватиме, аби усі обмеження взагалі скасували.

Вже були тривожні сигнали щодо заборони ударів американською зброєю на глибину у 200-миль. Це десь 320 кілометрів. Україна хотіла б зламати ці заборони, аби отримати додаткові можливості. Хоча наявний дозвіл – це вже серйозний прогрес за результатами багатьох місяців переговорів та домовленостей,

– підкреслив Джигун.

Також цього тижня мають відбутися перемовини між Зеленським та Макроном. Тут є очікування, що президент Франції таки дозволить відправити до України контингент інструкторів, які навчатимуть українських військових. Є сподівання і на додаткову військову допомогу.

Макрон, який перебуває вже на другому терміні при владі, розуміє, що на нього не чекають активні виборчі кампанії. Він готовий до рішучіших заходів та ухваленню не надто популярних рішень, на які може тиснути опозиція. Нам дуже важливо тримати хороші дипломатичні відносини з країнами G7. Зокрема й з Францією. Важливо заручатися підтримкою і отримувати якнайбільше лобістів на міжнародних майданчиках,

– сказав Джигун.

Зеленський у Нормандії: коротко