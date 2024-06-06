Ветеран заявив, що Зеленський – рятівник людей. Президент України це заперечив і сказав, що справжній герой стоїть перед ним.

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Зеленський поспілкувався з ветераном Другої світової

Президент України та почесний ветеран обмінялися емоціями перед початком церемонії на пляжі Омаха. Мелвін Гурвіц, американський ветеран, колишній член саперного загону 8-ї повітряної дивізії,

"Ви – рятівник людей, у мене на очах сльози", – сказав Гурвіц Зеленському. На що президент України відповів: "Ні, ви наш герой".

Розмова Зеленського з ветераном: дивіться відео

Висадка союзників у Нормандії Або операція "Нептун". Найбільша в історії морська десантна операція, яка була проведена 6 червня 1944 року. У цей день союзники по Антигітлерівській коаліції висадились на північному узбережжі окупованої нацистами Франції. В операцію під кодовою назвою "Оверлорд" залучили понад 156 000 солдатів.

Чому Зеленський приїхав до Нормандії

Нагадаємо, що нині Франція відзначає 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Туди прибули і Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською.

До слова, Зеленських у Нормандії зустріли гучними оваціями. Також під час прибуття на церемонію журналісти запитали в українського президента, чи сподівається він на повторення такого сценарію в Україні, на що він відповів "так".

Раніше президент зазначив, що взяти участь в цій події дуже почесно. Також він анонсував "важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави".

Очікується, що у Нормандії обговорять військову та фінансову підтримку України, а також – безпекові гарантії.



