Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що той склад, який можна там побачити, фіксує те, що не лише європейські, але й загалом глобалістські країни чітко розуміють, хто сьогодні є нащадком нацизму. Мовиться про країну-агресорку. Зазначимо, що до Франції Зеленський прибув удень 6 червня.

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Про що говоритимуть у Нормандії

"Чітко зафіксовано, що Росія не буде присутня на жодних заходах, які дають історичне розуміння, що таке нацизм та до якої трагедії він призводить. Нині нацизм реанімований в Європі Росією. Це розставляє багато правильних акцентів", – сказав Подоляк.

У межах зустрічей у Нормандії обговорять важливі для України питання. Йдеться про військову та фінансову підтримку, а також – безпекові гарантії.

Як війна в Україні змінює глобальну політику

На Саміті миру у Швейцарії буде віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Радник голови ОПУ зазначив, що ця країна у будь-якому випадку є на високому рівні представництва. Водночас він переконаний, що було б правильно, якби були присутні перші особи держав. Так вони чітко та конкретно фіксують свою глобальну відповідальність, глобальне і безсумнівне лідерство. Це нині ключове питання.

Війна в Україні трансформує глобальний політичний простір, відкидає все зайве і ставить ключові питання: як ми маємо завтра жити? Тобто, які правила, яке право, які інструменти примусу, міжнародні інституції. Хто лідер, хто не лідер,

– сказав радник голови ОПУ.

Росія не стала такою, як нині, одразу. Вона поступово збільшувала обсяг глобальної ескалації не лише війни в Україні, а в цілому. Вона трошки провокувала, погрожувала, вела торговельні, газові війни. А також – напала на Грузію, бомбардувала Сирію.

Глобальний політичний процес не може залежати від страху. Не можна сказати, що "Росія має право напасти на Грузію, адже це ж пострадянський простір".

"Я не називатиму прізвища глобальних політиків 2014-го року. Прямо або опосередковано казали: "Добре, окупували Крим. Удаймо, що вони мали право це зробити. Бо незрозуміло, чия це територія". Це нонсенс. Нині усе це дає можливість переосмислити те, що відбувається", – наголосив Михайло Подоляк.

Це переосмислення триває. Так роль Росії буде зовсім інша.

Що говоритиме Зеленський у Франції

Після того, як позбавилися СРСР, який усіх лякав, почали створювати нового "монстра" під назвою Росія. Радник голови ОПУ додав, що не потрібно допомагати "монстру", який має історичний комплекс неповноцінності. Нині не можна дати можливість Росії вирости ресурсно, аби стати "монстром 2.0".

Нині треба все закінчити. Про це треба говорити на різних міжнародних майданчиках – і на святкуванні висадки в Нормандії також. Про це говоритиме президент України. Казатиме: "Давайте нині розв'яжемо питання глобальних правил, глобальної безпеки й примусу країн, які хочуть займатися беззаконням",

– наголосив Подоляк.

Глава української держави з візитом у Франції