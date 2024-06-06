Чи означає це спрямування французьких військових в Україну

Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду",

– сказав Макрон.

Утім, поки не йдеться про французьких солдатів в Україні. Втім, президент Франції натякнув, що це можливо. А ще сказав, що такий крок не стане ескалацією.

"Президент України, його міністр оборони закликали усіх союзників швидше готувати солдатів. Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні", – висловився він.

Також Макрон підтвердив, що його країна дозволяє завдавати ударів "по цілях, з яких були випущені ракети". Але обстрілювати мирних жителів не можна.