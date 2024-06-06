Західний світ відзначає дату, яка поклала початок перемозі над Гітлером. І проводить паралелі з днем сьогоднішнім. Наприклад, Джо Байден порівняв Путіна з Гітлером і підкреслив: ізоляціонізм, тобто намагання відмежуватися від усього світу, не є рішенням.

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Зеленським влаштували овації у Нормандії

80 років від Дня висадки. Натовп аплодує стоячи, коли Володимир Зеленський та його дружина Олена прибувають на міжнародну урочисту церемонію на пляжі Омаха,

– пишуть французькі ЗМІ.

Зеленським аплодують у Франції: дивіться відео

Помітно, що оплески не вщухають весь час, доки український президент і перша леді спілкуються з Макроном і його дружиною, а потім ідуть на своє місце. Люди не сідали, доки Зеленські не зайняли свої стільці. Цікаво, що президент і його дружина трималися за руки.

Дійство транслювали на екранах, тож виглядало вражаюче. Звісно, в особі Зеленського світові політики аплодували всім українцям. У кадр потрапив і синьо-жовтий прапор.

А ще під час позування перших осіб для фото журналісти спитали, чи сподівається Зеленський на висадку союзного десанту в Україні в майбутньому. Президент відповів ствердно.

Ветеран Другої світової намагався поцілувати Зеленському руку

Чоловік у кріслі колісному спробував це зробити, коли йому представили президента України. Втім, Зеленський закричав, що не варто цього робити. Тоді ветеран зняв бейсболку на знак пошани і сказав: "У мене сльози на очах. Ви мій герой!" Український лідер заперечив, мовляв, усе навпаки.

Зворушливе спілкування Зеленського та ветерана: дивіться відео

Французькі ЗМІ вказали, що цей чоловік – Мелвін Гурвіц, американський ветеран, колишній член саперного загону 8-ї повітряно-десантної дивізії.

Урочистості відбуваються із самого ранку. Різні країни провели свої церемонії, а основна міжнародна церемонія пройшла на пляжі Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер у Нормандії.

Яке значення зустрічі в Нормандії

Експерти сходяться на думці, що вона може стати історичною. Адже Макрон може заявити про відправлення західних військ в Україну, що стане дуже символічним. Утім, політики розглянуть не тільки це. Чому дехто говорить про створення нової Антанти – читайте за лінком.