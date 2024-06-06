Президент США Джо Байден заявив про це, перебуваючи у Франції на відзначенні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, передає 24 Канал.

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Коаліція союзників продовжить допомагати Україні

Байден під час промови зазначив, що Росія за час вторгнення в Україну втратила 350 тисяч військових загиблими або пораненими. Він запевнив, що США разом із коаліцією з понад 50 країн допомагають і продовжуватимуть допомагати Україні.

Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити,

– наголосив президент США.

Байден також провів паралелі між загарбницькими діями гітлерівської Німеччини та агресивною війною Росії. Він наголосив на важливості співпраці США із союзниками по світу у допомозі в боротьбі із загарбником. За його словами, "ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і не є відповіддю зараз".

Світ відзначає висадку союзників у Нормандії