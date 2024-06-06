Западный мир отмечает дату, которая положила начало победе над Гитлером. И проводит параллели с днем сегодняшним. Например, Джо Байден сравнил Путина с Гитлером и подчеркнул: изоляционизм, то есть попытки отмежеваться от всего мира, не является решением.

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Зеленским устроили овации в Нормандии

80 лет со дня высадки. Толпа аплодирует стоя, когда Владимир Зеленский и его жена Елена прибывают на международную торжественную церемонию на пляже Омаха,

– пишут французские СМИ.

Зеленским аплодируют во Франции: смотрите видео

Заметно, что аплодисменты не утихают все время, пока украинский президент и первая леди общаются с Макроном и его женой, а потом идут на свое место. Люди не садились, пока Зеленские не заняли свои стулья. Интересно, что президент и его жена держались за руки.

Действо транслировали на экранах, поэтому выглядело впечатляюще. Конечно, в лице Зеленского мировые политики аплодировали всем украинцам. В кадр попал и сине-желтый флаг.

А еще во время позирования первых лиц для фото журналисты спросили, надеется ли Зеленский на высадку союзного десанта в Украине в будущем. Президент ответил утвердительно.

Ветеран Второй мировой пытался поцеловать Зеленскому руку

Мужчина в кресле колесном попытался это сделать, когда ему представили президента Украины. Впрочем, Зеленский закричал, что не стоит этого делать. Тогда ветеран снял бейсболку в знак уважения и сказал: "У меня слезы на глазах. Вы мой герой!" Украинский лидер возразил, мол, все наоборот.

Трогательное общение Зеленского и ветерана: смотрите видео

Французские СМИ указали, что этот человек – Мелвин Гурвиц, американский ветеран, бывший член саперного отряда 8-й воздушно-десантной дивизии.

Торжества происходят с самого утра. Разные страны провели свои церемонии, а основная международная церемония прошла на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер в Нормандии.

Каково значение встречи в Нормандии

Эксперты сходятся во мнении, что она может стать исторической. Ведь Макрон может заявить об отправке западных войск в Украину, что станет очень символичным. Впрочем, политики рассмотрят не только это. Почему некоторые говорят о создании новой Антанты – читайте по ссылке.