Відповідь українського президента була лаконічною. Нею він підтвердив, що не виключає можливості введення західних військ в нашу державу, – інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію заходу.

Дивіться також Зустрічі Зеленського в Нормандії: якими можуть бути їхні результати

Нормандський сценарій "по-українськи"

Власне, 6 червня 1944 року, коли тривала Друга світова війна, військові сили Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та інших союзників окупованої нацистами Франції висадились у Нормандії, аби повалити владу Третього Рейху.

Цей епізод є важливим з погляду історичної перспективи, адже він увінчався перемогою західного альянсу в ході операції, відкриттям другого фронту на заході Європи та, зрештою, допоміг розвіяти будь-які надії Гітлера щодо перемоги.

Так, сподіваюсь,

– сказав Володимир Зеленського, коли його спитали про можливе повторення "нормандського сценарію", але в Україні.

Вочевидь, журналіст, що поставив відповідне запитання, мав на увазі введення західних військ в Україну для опору російській агресії. Від початку повномасштабного вторгнення про це не могло і йтися, допоки президент Франції не зробив резонансну заяву.

Еммануель Макрон 26 лютого 2024 року, за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі, запевнив: не слід виключати можливу відправку військ партнерів з НАТО в нашу державу. За його словами, упродовж двох років повномасштабної війни обмежувальні лінії неодноразово посувались.

Дивіться також Голуб миру став яструбом європейської політики: що західні ЗМІ пишуть про останні заяви Макрона

Зокрема, Польща та Німеччина одразу дали зрозуміти, що слова французького президента є всього-на-всього словами. Однак заяви Макрон все ж розбудили дискусії в західному політику та пресі, що буде мати наслідки в довгостроковій перспективі, і в цьому немає сумнівів.

Через декілька місяців діалог між західними партнерами змістився у бік питання щодо відправки солдатів НАТО в Україну для здійснення навчання солдатів ЗСУ. З-поміж іншого, нещодавно прем'єрка Естонії закликала країни Північноатлантичного альянсу відправити до України війська для навчання.